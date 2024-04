Finanzminister Brunner ist ÖVP-Spitzenkandidat für NR-Wahl in Vorarlberg

Finanzminister Magnus Brunner steht an der Spitze der Vorarlberger ÖVP-Landesliste für die kommenden Nationalratswahlen im Herbst.

Finanzminister Brunner kandidiert nicht bei Landtagswahl in Vorarlberg

Die Vergabe des ersten Listenplatzes an Brunner hat vor allem symbolischen Wert. Brunner selbst würde gerne - eine entsprechende Regierungskoalition vorausgesetzt - als Finanzminister weiterarbeiten, eine Zugehörigkeit zum Nationalrat ist dafür aber nicht Voraussetzung. Auf den ÖVP-Listen zur Landtagswahl, die ebenfalls im Herbst stattfindet, scheint Brunners Name hingegen nicht auf. Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag wird Brunner - unabhängig davon, was auf Bundesebene geschieht - also auch künftig nicht sein.