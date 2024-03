Nationalratswahl: Doris Bures bei Wiener SPÖ auf Platz eins

Die Wiener Sozialdemokraten gehen mit der Zweiten Präsidentin des Nationalrats, Doris Bures, in den Wahlkampf zur Nationalratswahl. Dies verkündete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag während einer Pressekonferenz.

Neu im Nationalrat vertreten sein werden Barbara Teiber, die Leiterin der Gewerkschaft der Privatangestellten, sowie der Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Bei der Nationalratswahl vor fünf Jahren führte die damalige Vorsitzende der Bundespartei, Pamela Rendi-Wagner, die Liste auf Landesebene an.

Wiens Bürgermeister Ludwig: "Ein bisschen mehr Wiener Weg würde dem Land gut tun."

Ludwig zeigte sich erfreut, dass Bures, die sich über Jahrzehnte in den unterschiedlichsten Funktionen bewährt habe, die Aufgabe zu übernehmen bereit sei. Die Zweite Präsidentin führe alle Umfragen in Sachen Glaubwürdigkeit und Vertrauen an. Die derart Gewürdigte betonte, Ziel sei, den Gestaltungswillen, für den Wien stehe, auch auf Bundesebene umsetzen: "Ein bisschen mehr Wiener Weg würde dem Land gut tun."