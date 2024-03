SPÖ Wien präsentiert Liste für Nationalratswahl

Die SPÖ Wien wird am nächsten Montag ihre Kandidatenliste für die Nationalratswahlen vorstellen. Es wird erwartet, dass es zu einer signifikanten Änderung kommt.

Anscheinend wird Heinrich Himmer, der aktuelle Wiener Bildungsdirektor, bei der Nationalratswahl das Mandat für Simmering übernehmen, welches zuvor von Harald Troch gehalten wurde. Dies würde einen sicheren Einzug Himmers in den Nationalrat bedeuten, was wiederum bedeutet, dass ein neuer Bildungsdirektor für Wien erforderlich wäre.

Bayr wieder mit Fixmandat auf SPÖ Wien Liste für Nationalratswahl

Himmer dürfte den Usancen innerhalb der Partei entsprechend im Wahlkreis Süd den zweiten Listenplatz bekommen, der für Simmering reserviert ist. An erster Stelle steht nach APA-Informationen wieder die Favoritnerin Petra Bayr, die offenbar die Kleingarten-Affäre unbeschadet überstanden hat. Auch weitere Veränderungen zeichnen sich ab. Nach 22 Jahren wird Ruth Becher, Sprecherin für Wohnbau in Wien Nord, nicht erneut kandidieren. Laut Informationen zählen Doris Bures, Jan Krainer und Christian Oxonitsch zu den Personen, die erneut auf aussichtsreichen Plätzen der Liste stehen werden. Die Bekanntgabe, wer an der Spitze der Landesliste steht, erfolgt am Montag. Vor fünf Jahren bekleidete diese Position noch die zu jener Zeit amtierende Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner.