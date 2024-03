NR-Wahl: Hofer wieder FPÖ-Spitzenkandidat im Burgenland

Im Burgenland wird die FPÖ bei der Nationalratswahl erneut auf Norbert Hofer als Spitzenkandidat setzen.

Der Dritte Nationalratspräsident wurde bei der Sitzung des Landesparteivorstandes am Freitag einstimmig nominiert, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Auf Rang zwei folgt demnach der freiheitliche Landesparteichef Alexander Petschnig. Die weiteren Listenplätze werden in einer gesonderten Sitzung beschlossen, wurde angekündigt.