FFP2-Masken: So trägt man sie richtig

Seit 25. Jänner herrscht in Österreich FFP2-Maskenpflicht in Öffis und Geschäften. Wie man die Maske richtig trägt, erfahrt ihr hier.

Tipps für den richtigen Sitz

Ist kein Innendruck zu spüren, schließt die Maske nicht dicht genug ab und muss angepasst werden. Dazu zunächst den Nasenbügel an die Form der Nase anpassen, oft hilft dies schon. Die Bänder können zur Not auch mit Knoten versehen werden, falls die Maske trotz einer Anpassung des Nasenbügels nicht gut genug sitzt. An den Seiten sollte keine Luft austreten.