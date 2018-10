Feuer in Wiener PAZ gelegt: U-Haft über Häftlinge verlängert

Die U-Haft der sechs Schubhäftlinge, die ihre Zelle im PAZ am Hernalser Gürtel in Brand steckten, wurde verlängert.

Die sechs Schubhäftlinge, die vor zwei Wochen in ihrer Zelle im Wiener Polizeianhaltezentrum (PAZ) am Hernalser Gürtel Feuer gelegt und dabei schwere Verletzungen davongetragen haben, befinden sich weiterhin in U-Haft. Das sagte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, am Montag der APA.