Fertighausmarkt boomt wegen Fachkräftemangel und Wunsch nach Haus im Grünen

In der aktuellen Corona-Situation ist ein überdurchschnittlich hoher Absatz von schlüsselfertigen Bauten zu beobachten - auf Kosten von Baumeisterhäusern.

Drei Prozent Anstieg bei Fertigteilhäusern

"Die positive Entwicklung der Nachfrage war im Wesentlichen die Folge einer signifikant steigenden Fertigteilquote. Denn das Marktpotenzial - also die Baubeginne von Ein- und Zweifamilienhäusern insgesamt - stagniert auf Vorjahresniveau" heißt es dazu in dem Branchenbericht. Demnach stieg der Anteil von Fertigteilhäusern an den insgesamt neu errichteten Eigenheimen (Fertighausquote) auf 27,4 Prozent. Zuwächse gab es jedoch nur bei Häusern in Holz-Riegelbauweise.