Fast 100 Millionen Teilnehmer: XXL-Studie zu Folgeschäden nach Corona-Impfung

Die Corona-Impfung hat viele schwere Infektionen verhindert, brachte jedoch auch Nebenwirkungen von teils milden bis schweren Folgeerkrankungen mit sich. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie.

Die Studie wurde vom "Global Vaccine Data Network" an der University of Auckland durchgeführt und in der Fachzeitschrift "Vaccine" veröffentlicht. Im Rahmen des Projekts der "Global Covid Vaccine Safety" sammelten die Forscher Informationen aus zahlreichen Datenbanken verschiedener Länder beziehungsweise Regionen zu Auffälligkeiten nach der Corona-Impfung.