Familie aus Wien nach Coronavirus-Infektion wieder gesund

Eine dreiköpfige Wiener Familie, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, konnte nun aus der Quarantäne entlassen werden.

74 Infektionen mit SARS-CoV-2 sind am Freitagmorgen in der Bundeshauptstadt verzeichnet worden.

Es gibt allerdings auch gute Nachrichten: Eine dreiköpfige Wiener Familie, die sich aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in häuslicher Absonderung befunden hatte, ist genesen.

Tests negativ: Dreiköpfige Familie in Wien genesen

Wie Andreas Huber, der Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, Freitagmittag der APA mitteilte, war die Infektionskette vom Vater ausgegangen. Der Mann hatte sich als Besucher eines Fußballmatches in Mailand mit dem Coronavirus infiziert. In weiterer Folge steckten sich seine Frau und sein Sohn an.