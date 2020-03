NÖ: Erstmals zwei Patienten von Coronavirus geheilt

In Niederösterreich sind zwei Coronavirus-Patienten wieder genesen. Derzeit gibt es Niederösterreich 63 Infizierte.

In Niederösterreich gibt es in Sachen Coronavirus erstmals zwei genesene Patienten, teilte der Sanitätsstab am Freitag mit. Die Zahl der Erkrankten ist indes von 51 auf 63 gestiegen. Bisher wurden 793 Verdachtsfälle getestet. 46 davon waren vorerst noch in Prüfung.