Fahrbahn in der Jörgerstraße wird saniert

Am Dienstag starten aufgrund von Zeitschäden Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Jörgerstraße im Abschnitt zwischen Syringgasse und Rötzergasse in Wien-Hernals.

Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten

Die Arbeiten in der Jörgerstraße erfolgen in zwei Bauabschnitten, jeweils bei Sperre des jeweiligen Bauabschnittes wobei der Fußverkehr aufrechterhalten wird, der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Ebenso ist die Zufahrt zu den bestehenden Garagen jederzeit möglich.

Ab 30. März bis voraussichtlich 2. April 2021 erfolgen die Arbeiten von Syringgasse bis Bergsteiggasse. Die Umleitung erfolgt über Syringgasse, Pezzlgasse und Kalvarienberggasse.

Ab voraussichtlich 2. April bis voraussichtlich 9. April erfolgen die Arbeiten zwischen Bergsteiggasse und Rötzergasse. Die Umleitung erfolgt über Bergsteiggasse, Pezzlgasse und Kalvarienberggasse.