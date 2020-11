Extremismusforscher: Große Gefahr durch Freigelassene Verurteilte

Laut Extremismusforscher Peter Neumann stellen freigelassene Dschihadisten die größte Terrorgefahr für Europa dar. Die Gefahr sei sogar noch größer als bei Rückkehrern aus Syrien. In den nächsten Jahren komme da viel auf Europa zu.

Keine Überwachung nach der Entlassung

Mittlerweile seien schon drei recht kurz zuvor aus der Haft entlassene Dschihadisten zum Terroristen geworden - der gestern in Wien Erschossene sowie zuvor Attentäter in Dresden und in London, berichtete Neumann Dienstag in der "ZiB2". Aber in den Gefängnissen säßen noch Hunderte von ihnen, in Frankreich, Deutschland, Österreich etc. Bei ihrer Verurteilung sei man froh gewesen, sie weggesperrt zu haben - aber auf die Entlassung hätten sich kaum ein Staat vorbereitet. Nur die Niederlande, die mit Prävention, Überwachung und im Notfall bei akuter Gewaltgefahr auch Sicherheitsverwahrung die Sache "ganz gut im Griff" habe.