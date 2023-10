Experte prognostiziert Vormarsch der Rechtspopulisten bei Europawahlen 2024

Der EU-Experte Janis Emmanouilidis geht davon aus, dass rechtspopulistische Parteien bei den Europawahlen im Juni 2024 Zugewinne verzeichnen werden.

Sie werden "an Dynamik in den EU-Mitgliedstaaten gewinnen", sagte Emmanouilidis im APA-Interview. Neben aktuellen Umfragen nannte er einen weiteren "Indikator" für den prognostizierten Erfolg: Die Europäische Union stehe heute - im Gegensatz zu den vergangenen Wahlen 2019 - nicht im Zentrum des Interesses.

EU-Experte: Rechtspopulisten werden an "Dynamik" gewinnen

Den Grund für den Vormarsch der Rechtspopulisten in Europa sieht Emmanouilidis in der "zunehmenden Polarisierung unserer nationalen Debatte, unsere politischen Kultur" sowie in der "Wut" vieler EU-Bürgerinnen und -Bürger. Auch Unsicherheit spiele einen "zentralen Faktor", so der Experte. Dabei kämen "rückwärtsgewandte Parolen und ideologische Verhaftungen" aus der Vergangenheit bei vielen Wählerinnen und Wählern "besser an". Außerdem würden traditionelle politische Kräfte oftmals verpassen, "gewisse Politikerfolge zu erzielen, und verfehlen, das Wahlvolk besser anzusprechen".