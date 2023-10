Der Fahrplan zur EU-Wahl am 9. Juni

Im kommenden Jahr werden die Mitglieder des Europäischen Parlaments von 6. bis 9. Juni europaweit gewählt

In Österreich wird die Bevölkerung voraussichtlich am Sonntag, dem 9. Juni 2024, zu den Urnen schreiten. Das bedarf aber noch formell einer Verordnung der Bundesregierung, die auch den Stichtag enthält. Und dann braucht es zu guter Letzt die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats sowie die Ausschreibung im Bundesgesetzblatt.

Die Verordnung muss neben dem Wahltag, der laut der zugrunde liegenden Europawahlordnung "auf einen Sonntag oder gesetzlichen Feiertag festzusetzen ist", auch den Stichtag enthalten. Dieser muss zumindest 72 Tage vor dem Wahltag liegen. An ihm orientieren sich diverse Fristen wie die Eintragung in die Wählerevidenz oder das Sammeln von Unterstützungserklärungen für Parteien, die antreten wollen, und nicht im EU-Parlament oder Nationalrat sitzen.

EU-Wahl: Österreich wählt am 9. Juni

Folgt man dieser Logik, dann wäre der Stichtag für die Wahl am 9. Juni der 26. März 2024. Ab diesem Tag beginnen diverse Fristen zu laufen. Etwa können ab dann Wahlkarten angefordert werden. Sie sind für die Briefwahl und die Stimmabgabe in einem "fremden" Wahllokal am 9. Juni nötig. Wahlberechtigt sind alle Personen, die am Stichtag die Voraussetzungen für eine Eintragung in die Europa-Wählerevidenz erfüllen und am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben.