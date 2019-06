Ex-Partnerin in NÖ erstochen: Lebenslange Haft und Einweisung

Am Montag startete der Prozess gegen einen 43-Jährigen in Wiener Neustadt, der seine Ex-Partnerin im Jänner erstochen haben soll. Das Urteil steht nun fest: Lebenslange Haft und Einweisung.

Mit lebenslanger Haft und einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher hat am Dienstag ein zweitägiger Mordprozess gegen einen 43-Jährigen am Landesgericht Wiener Neustadt geendet. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen, seine ehemalige Lebensgefährtin am 9. Jänner vor ihrem Haus mit einem Messer erstochen zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Lebenslange Haft und Einweisung für Angeklagten

In Bezug auf die übrigen Vorwürfe erinnerte die Staatsanwältin u.a. an die Zeugenaussagen und die zahlreichen sichergestellten Nachrichten. Die Privatbeteiligten-Vertreterin beantragte eine finanzielle Unterstützung für Angehörige der Verstorbenen, um eine gute Therapie zu ermöglichen, sowie ein Schmerzengeld für eine Ex-Partnerin, die der Angeklagte gestalkt haben soll.

Die Abwärtsentwicklung des 43-Jährigen habe 2010 begonnen, sagte Verteidiger Wolfgang Blaschitz. Letztlich sei die Gesamtsituation - ohne Partnerin, Arbeit, Strom und Wärmeversorgung - "unerträglich" für den Angeklagten gewesen, die für 10. Jänner anberaumte Gerichtsverhandlung "hat das Fass zum Überlaufen gebracht". Die Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten sei aufgrund der Persönlichkeitsstörung herabgesetzt gewesen. Der Verteidiger verwies auf das Geständnis seines Mandanten zum Mordvorwurf. In Bezug auf die anderen Anklagepunkte forderte er Freisprüche. Cyber-Mobbing liegt nach Ansicht der Verteidigung nicht vor, da die Nachrichten nicht öffentlich einsehbar gewesen seien. In Bezug auf gefährliche Drohung und versuchte schwere Nötigung erklärte der Rechtsanwalt, dass der Angeklagte die Video-Sequenzen ohne Kommentar geschickt habe.

Auch frühere Partnerin verfolgt und bedroht

Tat wurde am 9. Jänner verübt

Im August 2018 hatte der gelernte Spengler laut Anklage der 50-Jährigen den Link zum Zitat eines Bibelverses (Ezechiel 25:17) geschickt, der auch im Film "Pulp Fiction" von Hauptdarsteller Samuel L. Jackson in der Rolle des Killers Jules Winnfield zitiert wird, bevor dieser seine Opfer erschießt: "Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen: Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe." Der Schwägerin der 50-Jährigen sendete der Beschuldigte im Dezember 2018 eine Sequenz aus einem "Rambo"-Film, in der der Hauptdarsteller einem Kontrahenten ein Messer an die Kehle setzt.