50-Jährige in NÖ erstochen: Ex-Partner soll eingewiesen werden

Weil er seine 50-jährige Ex-Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen in Wiener Neustadt-Land getötet haben soll, muss sich ein 43-Jähriger ab Montag wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Zweitägiger Mordprozess nach tödlicher Messerattacke

Wiener Neustadt. Als die 50-Jährige heimkehrte, soll der Verdächtige sie in der Garage mit einem Outdoor-Messer attackiert haben. Der Großteil der 15 Stiche traf die Frau am Rücken.

Drohungen an Opfer und Schwägerin verschickt

Das spätere Opfer soll die seit 2011 dauernde Beziehung mit dem Beschuldigten im Mai 2017 beendet haben. Im August 2018 schickte der Verdächtige laut Anklage seiner Ex-Lebensgefährtin den Link zum Zitat eines Bibelverses (Ezechiel 25:17), der auch im Film "Pulp Fiction" von Hauptdarsteller Samuel L. Jackson in der Rolle des Killers Jules Winnfield zitiert wird, bevor dieser seine Opfer erschießt: "Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen: Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe."