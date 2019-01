Ex-Freundin in NÖ erstochen: 42-Jähriger hatte "Filmriss"

Am Mittwoch wurde eine 50-jährige Frau in NÖ von ihrem Ex-Freund erstochen. Der Beschuldigte hatte laut Anwälten einen "Filmriss" und "kann sich die Tat nicht erklären."

Jener 42-Jährige, der am Mittwochabend im Bezirk Wiener Neustadt-Land seine Ex-Lebensgefährtin erstochen haben soll, hatte laut Wolfgang Blaschitz einen “Filmriss”. “Er kann sich die Tat nicht erklären”, sagte der Rechtsanwalt, der gemeinsam mit Astrid Wagner die Verteidigung des Mannes übernommen hat. Zwischen dem 42-Jährigen und der 50-Jährigen habe es nach der Trennung Streit gegeben.

Der Beschuldigte hatte die Tat bei seiner Einvernahme am Donnerstag laut Polizei gestanden. Über den Antrag der Staatsanwaltschaft auf U-Haft sollte das Gericht im Laufe des Freitags entscheiden. Die Anklagebehörde hat eine Obduktion angeordnet. Das vorläufige Ergebnis soll Anfang nächster Woche vorliegen, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Update: U-Haft gegen 42-Jährigen verhängt

Über jenen Mann, der am Mittwoch in der Buckligen Welt seine 50-jährige Ex-Partnerin mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, ist am späten Freitagnachmittag U-Haft verhängt worden. Die Frist laufe bis 25. Jänner, sagte Hans Barwitzius, Vizepräsident des Landesgerichtes Wiener Neustadt, auf Anfrage. Der 42-Jährige gab laut Polizei die Tat zu, sein Verteidiger sprach von einem “Filmriss”.