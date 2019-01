Frau in Wiener Neustadt-Land erstochen: Mann von Cobra festgenommen

In Niederösterreich ist es am Mittwoch erneut zu einem Mordfall gekommen. Im Krumbach hat ein mutmaßlicher Täter eine Frau erstochen.

In Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist am Mittwochabend eine Frau erstochen worden. Der mutmaßliche Täter wurde im Zuge einer Alarmfahndung, bei der auch das Sondereinsatzkommando Cobra und ein Hubschrauber im Einsatz waren, gefasst. Das Landeskriminalamt – Mord- und Tatortgruppe – hat die Ermittlungen übernommen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Niederösterreich: Frau im Bezirk Wiener Neustadt-Land erstochen

Die Bluttat in der Marktgemeinde in der Buckligen Welt ereignete sich gegen 19.15 Uhr, teilte der Sprecher mit. Der Verdächtige wurde in Folge von Cobra-Beamten festgenommen. Nähere Informationen gab die Exekutive nicht bekannt. Weitere Auskünfte soll es am Donnerstag geben, hieß es.