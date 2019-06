Ex-Partnerin vor Haus erstochen: Prozess in Wiener Neustadt

Am Montag startet für jenen 43-jährigen Mann ein Mordprozess, der seine Ex-Partnerin im Jänner erstochen haben soll. Ein Urteil wird für Dienstag erwartet.

Wegen Mordes an seiner Ex-Partnerin steht ab Montag ein 43-Jähriger in Wiener Neustadt vor einem Schwurgericht. Der Angeklagte soll die 50-Jährige im Jänner vor ihrem Haus erstochen haben. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, ein Urteil soll es am Dienstag geben. Im Fall eines Schuldspruchs drohen dem Mann lebenslange Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.