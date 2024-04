European Street Food Festival 2024: Das Kulinarik-Angebot

Ein Fix-Termin für Kulinarik-Fans: Das European Street Food Festival, das durch ganz Österreich tourt und dabei auch in Wien halt macht. Hier ein Überblick über das kulinarische Angebot in diesem Jahr.

Egal ob Mexikanisch, Norwegisch, Indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, Vegetarisch oder Vegan, Mini Donuts, Waffeln, Crêpes oder Schmankerl aus Österreichs Küchen - all das wird von den Food Truck Besitzern aus dem In- und Ausland für die Besucher des European Street Food Festivals 2024 angeboten und vor Ort frisch zubereitet. Freuen darf man sich auf Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts. Welche Food Trucks 2024 dabei sind, seht ihr hier in einem Überblick: