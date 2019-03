European Street Food Festival 2019 in Wien: Genuss aus aller Welt

Ende März findet in Wien das European Street Food Festival 2019 statt. Besucher können sich hier von Spezialitäten aus aller Welt überzeugen. Der Eintritt zum Event ist frei.

Das EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte bereits an die 2,5 Millionen begeisterte Gäste begrüßen! Es gibt europaweit kein vergleichbares Tour-Projekt. Das EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL hat zum Thema „Street Food“ neue Maßstäbe gesetzt. Die Vielzahl und Auswahl an verschiedenen Gerichten und auch die Qualität der direkt vor Ort frisch zubereitenden Speisen ist einzigartig.