Wildstyle & Tattoo Messe 2019 in Wien: Das erwartet die Besucher

Auch in diesem Jahr gastiert die Wildstyle & Tattoo Messe in Wien. Ende März wartet auf die Besucher in der Wiener Stadthalle ein unglaubliches Line Up & Programm.

Am 30. und 31. März 2019 findet in Wien wieder die Wildstyle & Tattoo Messe statt. Seit 24 Jahren steht diese für höchste Qualität im Bereich Tattoos, Piercing, Shops, Aussteller und Showprogramm und verpflichtet Jahr für Jahr die größten Stars & Kultfiguren der weltweiten Tattoo Szene.

2019 setzt sie noch einen drauf – eine noch nie zuvor dagewesene geballte Ladung an neuen Shows, Freaks, Attraktionen, dutzende Weltklasse Tätowierer, Street Food Stände & Food-Trucks, und natürlich auch sensationelle Stargäste & Guinness Weltrekordhalter.

Lucky Diamond Rich auf der Wildstyle & Tattoo Messe in Wien Lucky Diamond Rich: Der meisttätowierte Mensch der Welt (100% seiner Haut ist tätowiert) wird in Wien zu Gast sein. Er jongliert mit laufenden Kettensägen, gehört zu den besten Schwertschluckern der Welt und jongliert Schwerter und Fackeln auf einem 4m hohen Einrad. Man kann sich bei allen Wildstyle & Tattoo Messen von ihm tätowieren lassen.

Künstler und Attraktionen aus 5 Kontinenten werden an der Messe in der Bundeshauptstadt teilnehmen. Ein geballtes Programm sorgt für Unterhaltung an beiden Tagen. Künstler, Akrobaten und zahlreiche Shows stehen schon in den Startlöchern.

Künstler, Akrobaten und Shows bei der Wildstyle & Tattoo Messe 2019 Ersmalt bei der Messe Live zu sehen: The Globe of Speed aus Frankreich. 3 waghalsige Motorrad-Stunt-Fahrer in einer Stahlkugel mit nur 4 Meter Durchmesser. Auch Aerial Manx, ein mehrfacher Guinness Weltrekordhalter wird auf der Wildstyle & Tattoo Messe auftreten.

Begonnen hat er seine Karriere als Feuerschlucker in den Nachtclubs in Melbourne, Australien, als er 18 Jahre alt war, und wurde Straßenkünstler als er an der Universität „Zirkus“ studierte. Im Alter von 22 Jahren machte Manx seinen ersten Handstand bei dem er ein Schwert schluckte. sein nächster Weltrekord war der Rückwärtssalto während er ein Schwert schluckte.

Manx ist mit seinen Shows mittlerweile mehrmals um den Globus gereist und zeigt seine Künste in verschiedensten Arten des Jonglierens und natürlich auch mit seinen Hals- & Rekordbrechenden und atemberaubenden Schwertschluck Stunts. Diese Stunts wird er erstmals auch 2019 exklusiv auf den Messen zeigen.

Und quasi als besonderer Leckerbissen haben ist in allen Wildstyle Städten 2019 auch das European Street Food Festival!

Wildstyle & Tattoo Messe 2019 in Österreich TOUR 2019

30. & 31. MÄRZ 2019 • A-WIEN • STADTHALLE – HALLE E

06. & 07. APRIL 2019 – A-SALZBURG – MESSEZENTRUM – HALLE 4

13. & 14. APRIL 2019 – A-INNSBRUCK – MESSE – HALLE A

26. & 27. OKTOBER 2019 – A-LINZ – TABAKFABRIK

02. & 03. NOVEMBER 2019 – A-BAD ISCHL – HOUSE OF WILDSTYLE (Eintritt frei!)

ÖFFNUNGSZEITEN: Samstag: 12 bis 24 Uhr / Sonntag 12 bis 20 Uhr

Eintritt: 20 Euro – an den Tageskassen erhältlich oder im Vorverkauf unter oeticket.com