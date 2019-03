Diese Tattoo-Künstler kommen zur Wildstyle & Tattoo Messe 2019 nach Wien

Zahlreiche Stars der Tätowier-Szene werden am 30. und 31. März 2019 bei der Wildstyle & Tattoo Messe in Wien erwartet.

Seit der Gründung im Jahr 1995 geben sich bei der Wildstyle & Tattoo Messe Startätowierer aus allen Teilen der Welt die Klinke in die Hand. Tattoo-Legenden wie z.B. Jack Rudy, Leo Zulueta, Bernie Luther, Gill Montie, Spider Webb, aber auch die „neuen” Heroes der int. Tattoo Szene wie z.B. Mäx von Tattoos to the Max, Leo von Naked Trust, Danny Bullman, Mick Tomo, Mike Bellamy, Shinji Horizakura aus der Horitoshi Family, Ishi Keiichi, Augustine Nezumi oder Scotty Kelly von Superstition Tattoo N.Y.C. waren und sind zum Teil auch nach wie vor mit der Wildstyle & Tattoo Messe „on the road“!