Europawahl: APA, ORF und ATV planen gemeinsame Trendprognose am Wahltag

Am Tag der EU-Wahl werden die Nachrichtenagentur APA, der öffentlich-rechtliche ORF und der Privatsender ATV um 17.00 gemeinsam eine Trendprognose veröffentlichen. Die Basis dafür liefern Wahltagsbefragungen von ARGE Wahlen, SORA und Peter Hajek. Den ursprünglichen Plan einer Wahlzeugenplattform haben die Medien und Politikforschungsinstitute wieder fallen gelassen.

Erste Trends zum Wahlausgang ab 17:00 Uhr

Die EU-Wahl am 26. Mai stellt die Medienbranche vor eine besondere Herausforderung. Die Wahllokale in Österreich schließen um 17.00 Uhr. Nach einer Vorgabe der EU-Kommission dürfen die Wahlbehörden Resultate aber erst nach dem EU-weiten Wahlschluss um 23.00 Uhr an Medien weitergeben.