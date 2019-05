EU-Wahl in Österreich: Erste Hochrechnungen und Trends ab 17.00 Uhr

Nach Vorgabe der EU-Kommission dürfen Wahlbehörden ihre Resultate erst nach dem EU-weiten Wahlschluss an Medien weitergeben. Die Nachrichtenagentur APA, der ORF und ATV wollen dennoch ab 17.00 Uhr erste Trends und Hochrechnungen zur EU-Wahl liefern.

In Österreich gibt es keinen einheitlichen Wahlschluss. Vor allem in ländlichen Regionen und Gemeinden schließen viele Wahllokale bereits um die Mittagszeit oder am Nachmittag. Am längsten kann man in großen Städten und Ballungsräumen wie Wien wählen, wo die Stimmabgabe bis 17.00 Uhr möglich ist. Ausgezählt wird in allen Wahlsprengeln beziehungsweise Gemeinden unmittelbar nach dem jeweiligen Wahlschluss. Die APA und der ORF wollen gemeinsam mit der ARGE Wahlen und SORA möglichst viele Wahlzeugen dazu bringen, am Nachmittag des Wahltags Ergebnisse ausgewählter, über ganz Österreich verstreuter Wahlsprengel in eine Wahlzeugenplattform zu übermitteln. Diese Daten werden nicht publiziert, dienen aber als Grundlage für Trend- und Hochrechnungen, die dann ab 17.00 Uhr via APA, ORF und ATV veröffentlicht werden.