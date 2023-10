EU-Wahl: Diese Parteien liegen laut Umfrage vorne

Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) für die APA - Austria Presse Agentur sind derzeit die ÖVP, SPÖ und Freiheitliche bei der Sonntagsfrage für die EU-Wahl am 9. Juni gleichauf. Wenn das Europaparlament am kommenden Sonntag gewählt würde, würden alle drei Parteien jeweils 25 Prozent der Stimmen erhalten. Die Grünen erreichen derzeit 14 Prozent und die NEOS 8 Prozent.

EU-Wahl: ÖVP, SPÖ und FPÖ liegen in Umfrage gleichauf

Grüne kämen mit 14 Prozent exakt auf Ergebnis von 2019

ÖVP immer noch ohne Spitzenkandidaten

Während bei SPÖ und FPÖ mit Andreas Schieder und Harald Vilimsky die Spitzenkandidaten gesetzt zu sein scheinen, sei die ÖVP, "in dieser Momentaufnahme die große Wahlverliererin", immer noch "kopflos", kommentierte IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer. Hier müsse bald eine Entscheidung fallen, will man weiter um Platz eins bei der EU-Wahl mitspielen, so Haselmayer. ÖVP-Chef Karl Nehammer hatte im August in dieser Frage eine Entscheidung zu Jahresende in Aussicht gestellt. Und auch bei Grünen und NEOS werde entscheidend sein, wer als Frontfrau oder Frontmann in die Wahlauseinandersetzung geht, so Haselmayer.