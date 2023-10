EU-Wahl - Steirische SPÖ nominierte Elisabeth Grossmann

Am Montag sind von der steirischen SPÖ deren Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundesliste zur EU-Wahl nominiert worden.

Auf Platz eins ist die frühere Landesrätin und jetzige Bundesratsabgeordnete Elisabeth Grossmann gereiht, dahinter steht der Geschäftsführer des steirischen BSA, Dominik Szecsi, auf Platz zwei. Die Nominierung erfolgte bei der Sitzung des Landesparteivorstandes. Die Bundesliste der SPÖ wird am Bundesparteitag am 11. und 12. November in Graz fixiert.