EU-Wahl 2019 Umfrage: Welche Partei würden Sie derzeit wählen?

Am 26. Mai 2019 findet in Österreich die EU-Wahl 2019 statt. Sieben Parteien stehen auf dem Stimmzettel und rittern um Sitze im Europaparlament. VIENNA.at fragt schon jetzt: Welche Partei würden Sie derzeit wählen?

In der OGM-Erhebung für den “Kurier” erhält die ÖVP 30 bis 31 Prozent, die SPÖ steht bei 27 bis 28, direkt dahinter die Freiheitlichen mit 24 bis 25 Prozent. Für NEOS und Grüne wurden sieben Prozent ausgewertet. Chancenlos mit ein bis zwei Prozent ist die von der Liste Jetzt unterstützte Gruppe..

VIENNA.at interessiert sich schon im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai 2019 führ die Meinung der Leser. Welche Partei würden Sie derzeit wählen? EU-Wahlen werden zwar in Österreich immer auch als innenpolitische Testwahlen gesehen. Aber das Interesse der Wähler daran ist gering: Seit 1999 liegt die Beteiligung unter 50 Prozent. Selbst SPÖ und ÖVP – bei Nationalratswahlen immer mit Stimmen im siebenstelligen Bereich- kamen seither bei EU-Wahlen nie über die Millionengrenze. Wichtigstes Wahlkampfziel ist also eine hohe Beteiligung.