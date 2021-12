Erster Todesfall nach Omikron-Infektion in Deutschland

Es ist ein trauriges Novum in Deutschland: Vom Robert-Koch-Insitut wurde der erste Todesfall nach einer Infektion mit der Omikron-Variante des Corona-Virus gemeldet.

Über 3.000 Omikron-Fälle in Deutschland

Bisher werden demnach in Deutschland 3.198 Covid-19-Fälle der Omikron-Variante zugeordnet. Das entspreche einem Zuwachs an Fällen von 25 Prozent (plus 810 Fälle) gegenüber dem Vortag. Gezählt werden dabei nur Fälle, bei denen ein Nachweis mittels Gesamtgenomsequenzierung oder ein labordiagnostischer Verdacht mittels variantenspezifischer PCR eine Infektion mit Omikron zeigte.