Erste Reaktionen zur OÖ-Wahl 2021

Die Reaktionen der Parteien nach der ersten Hochrechnung zur Landtagswahl in Oberösterreich: Die ÖVP landete auf dem ersten Platz, der Einzug der Impfgegner MFG sorgte allerdings für Ernüchterung.

Der Einzug der Impfgegner MFG mit über sieben Prozent in den Landtag hat bei den anderen Parteien nach dem Wahltag Ernüchterung ausgelöst. ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer wollte sich zu MFG nicht äußern, er kommentierte die erste vorliegende Hochrechnung mit "in Summe ein großer Tag für die ÖVP". FPÖ und SPÖ reagierten wenig überraschend ebenfalls zurückhaltend auf das prognostizierte Wahlergebnis.

ÖVP zur Hochrechnung der OÖ-Wahl 2021

Kurz sieht "großartiges Wahlergebnis"

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat sich nach den ersten Hochrechnungen über das Ergebnis der Landtagswahl in Oberösterreich zufrieden gezeigt und Landeshauptmann Thomas Stelzer zum "großartigen Wahlergebnis" gratuliert. Die hohe Zustimmung sei "Ausdruck der hervorragenden Arbeit" in den vergangenen Jahren. ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior hob besonders den "immens großen Abstand" auf die laut Wahlprognose zweitplatzierte FPÖ hervor.

FPÖ trotz Verlusten zufrieden

Zugewinne für die SPÖ und Oberösterreich

Oö. SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer hob nach der ersten Hochrechnung, die der SPÖ Zugewinne auswies, hervor, dass man einen "wirklich guten Wahlkampf geführt" habe. "Es zeichne sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ ab", so wie es die Roten von Anfang an vorausgesagt hätten. Vor 17 Uhr wollte Spitzenkandidatin Landesrätin Birgit Gerstorfer keine Stellung zu der Hochrechnung abgeben.

Grüne "sehr stolz" und erfreut

NEOS zuversichtlich bezüglich Einzug in Landtag

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zeigte sich am späten Sonntagnachmittag "zuversichtlich", dass seine Partei, die in den Hochrechnungen rund um die Vier-Prozent-Hürde liegt, den Einzug in den oberösterreichischen Landtag schaffen wird. Gegenüber der APA meinte Hoyos, dass dies auch "notwendig für Oberösterreich" wäre, weil es eine ordentliche Opposition brauche. Er gestand aber zu, dass es noch "in langer Abend" für die NEOS werde.