Erste Hochrechnung zur OÖ-Landtagswahl 2021

Laut ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl 2021 in Oberösterreich landet die ÖVP auf Platz 1, gefolgt von der FPÖ und SPÖ. Die MFG schafften überraschend klar den Einzug in den Landtag.

Aktualisierte Hochrechnung 16:45 Uh

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Oberösterreich klar Platz eins behauptet. Laut einer aktualisierten Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA (16.45 Uhr/Auszählungsgrad 16 Prozent) kommt die Volkspartei auf etwa 37 Prozent. Gegenüber 2015 bedeutet dies nur ein minimales Plus. Platz 2 geht an die FPÖ (20,3 Prozent) vor der SPÖ (18,7) und den Grünen (11,8). Die Impfskeptiker MFG ziehen mit 7 Prozent in den Landtag ein, die NEOS können mit 4,2 Prozent auf den Einzug hoffen.