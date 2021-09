LIVE: Landtagswahl Oberösterreich 2021 - Hochrechnung und Ergebnis

Heute wird in Oberösterreich der neue Landtag gewählt. Wir berichten ab 12 Uhr live vom Wahlgeschehen und halten Sie mit Informationen, Hochrechnungen und dem Ergebnis auf dem Laufenden.

Elf Parteien treten zur Landtagswahl in Oberösterreich an

Unangefochtene Nummer eins ist und bleibt wohl die ÖVP, ein zurückgewonnener Vierer an erster Stelle - 2015 rutschte sie auf 36,4 Prozent ab - ist die Erfolgslatte für Landeshauptmann Thomas Stelzer, der erstmals die Schwarzen in die OÖ-Wahl führt. Bedeckt gibt er sich, was eine Weiterarbeit mit den Blauen in einer zweiten Legislaturperiode angeht. Zu möglichen Koalitionen in der Konzentrationsregierung schweigt er, wenngleich sich alle eventuellen Juniorpartner FPÖ, Grüne und SPÖ anbieten.

Spannung um Platz 2 bei der OÖ-Wahl 2021

Auch auf kommunaler Ebene ist die ÖVP wieder dominierend. So kandidiert sie flächendeckend - in 436 der 438 Gemeinden direkt, in zwei weiteren unterstützt sie Bürgerlisten. In 428 Kommunen tritt ein Schwarzer als Bürgermeisterkandidat an. Die SPÖ bewirbt sich in 388 Gemeinden und stellt 257 Bürgermeisterkandidaten, die FPÖ rittert in 370 Gemeinden um Mandate und in 195 um das Amt des Ortschefs. Die Grünen kandidieren in 148 Gemeinden und stellen 64 Bürgmeisteranwärter. Besonderes Interesse gilt der Stadt Wels, die rote Bastion ist 2015 von den Blauen erobert worden. Bürgermeister Andreas Rabl will seinen Posten sowie die Mehrheit seiner Partei im Gemeindeparlament verteidigen.