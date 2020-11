Erste Gesprächsrunde zu Corona-Massentests mit Kurz

Am Mittwoch fand im Bundeskanzleramt eine erste Gesprächsrunde zu den von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigten Coronavirus-Massentests statt.

Gesprächsrunde zu Corona-Massentests

Gratis-Testungen sollen Infektionszahlen bis Weihnachten drücken

Tests sollen auf freiwilliger Basis stattfinden und wiederholt werden

Das Vorhaben sei am Mittwoch bei den Experten und Wissenschaftern auf breite Unterstützung gestoßen, konstatierte das Bundeskanzleramt. Die Regierung sieht sich somit in ihrem Vorhaben bestärkt. Nunmehr sollen weitere Detailarbeiten durchgeführt werden.

Bis zu 2.000 Teststraßen sollen errichtet werden

Die "Kleine Zeitung" berichtete am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe, dass für die Massentests bis zu 8.000 Soldaten aufgeboten und 2.000 Teststraßen errichtet werden sollen. Es werde mit vier Millionen Freiwilligen gerechnet, die sich einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Die erste Testreihe ist demnach rund um den 6. Dezember geplant. Dabei sollen laut der Zeitung 200.000 Personen - vorwiegend aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich - getestet werden. Der große Massentest soll kurz vor Weihnachten stattfinden. Bestätigt wurden diese Details zunächst nicht. "Die Planungen haben am Montag begonnen und werden am Freitag kommuniziert werden", sagte dazu der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer.