Erste europäische Mandats-Prognose zur EU-Wahl um 20.15 Uhr erwartet

Wie geht die EU-Wahl aus? Die erste Prognose zur künftigen Verteilung der Sitze im Europaparlament auf die Fraktionen wird am Sonntag, den 26. Mai, um 20.15 Uhr veröffentlicht. Dieser Überblick werde auf Daten von Meinungsforschungsinstituten beruhen, teilte das EU-Parlament am Freitag mit.

EU-Wahlen: Zuerst in den Niederlanden und Großbritannien

Die EU-Wahlen finden vom 23. bis 26. Mai statt. Den Start machen am Donnerstag, den 23. Mai, die Niederlande und Großbritannien. Am 24. Mai folgen Irland und die Tschechische Republik. In Tschechien wird auch am Freitag, den 25. Mai gewählt, dem schließen sich Lettland, Malta und die Slowakei an. Die restlichen 21 Länder – darunter Österreich – wählen am Sonntag, den 26. Mai. Die Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der verschiedenen Parteien sollen am Sonntagabend bereits die ersten Stellungnahmen abgeben.