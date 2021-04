Errichtung von Baumscheiben in der Anschützgasse

In der Anschützgasse in Wien werden vier neue Baumscheiben errichtet. Die Arbeiten dafür starten am Montag.

In der Anschützgasse zwischen Linke Wienzeile und Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus werden vier neue Baumscheiben errichtet. Am Montag wird mit den Arbeiten begonnen.

Verkehrsmaßnahmen durch Bauarbeiten

Im jeweiligen Baubereich ist das Halten und Parken nicht möglich. Ebenso wird die Anschüzgasse für eine Woche von Linke Wienzeile bis und in Richtung Sechshauser Straße als provisorische Einbahn geführt. Der Verkehr wird über Sechshauser Straße, Hollergasse, Rauchfangkehrergasse und Linke Wienzeile umgeleitet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Geplantes Bauende ist am 14. Mai 2021.