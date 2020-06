Erneute Reisefreiheit: Diese Länder haben ihre Grenzen wieder offen

Nach der Reihe fallen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen. Wir haben einen Überblick, in welche Länder Österreicher nun wieder reisen können.

Erste Grenzöffnungen: Wohin Österreicher nun reisen könnenR

Offene Grenzen

Reisebeschränkungen

Dennoch haben einige Länder ihre Grenzen einseitig für Österreicher geöffnet. Bei der Einreise in diese Länder gibt es also keine Beschränkungen. Darunter fällt auch ITALIEN, das am Mittwoch seine Grenzen für alle EU-Bürger geöffnet hat. Auch KROATIEN hat die Einreisebeschränkungen für zehn EU-Länder - neben Österreich sind das Slowenien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland und Estland - aufgehoben. SERBIEN hat bereits Ende Mai die Einreisebeschränkungen für Ausländer aufgehoben.

Zahlreiche Länder planen in den kommenden Wochen Grenzöffnungen für Touristen. So will etwa ZYPERN ab 20. Juni Touristen aus 19 Staaten - darunter Österreich - die Einreise ohne Auflagen ermöglichen. SPANIEN hat angekündigt, am 1. Juli die zweiwöchige Zwangsquarantäne für alle Einreisenden aufzuheben.