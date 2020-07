Entscheidung über Maskenpflicht am Montag

Am heutigen Montag wird sich zeigen, ob die Maskenpflicht in Österreich wieder ausgeweitet wird. Zuletzt lagen die Neuinfektionen wieder unter 100 Fälle.

Die Regierung will heute, Montag, eine Entscheidung über die Wiedereinführung der Maskenpflicht fällen. Nachdem die Zahlen der Coronavirus -Infizierten in Österreich im Steigen ist, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem Wochenende eine diesbezügliche Beratung mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und den zuständigen Ministern angekündigt.

Treffen zu Maskenpflicht am Montag in Wien

Weil Kurz auch am Sonntagabend noch beim EU-Gipfel in Brüssel weilte, hat er zunächst in Verhandlungspausen eine Telefonkonferenz mit Kogler sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) abgehalten. Dabei ging es laut Bundeskanzleramt um eine "Grob-Abstimmung". Nach der Rückkehr von Kurz aus Brüssel ist für Montag dann ein physisches Treffen des Bundeskanzlers mit den zuständigen Regierungsmitgliedern in Wien geplant. Danach soll die Öffentlichkeit informiert werden.