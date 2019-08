Endspurt bei Holzhochhaus "Hoho" in Wiener Seestadt Aspern

Rund 65 Millionen Euro und 4.350 Kubikmeter Holz werden für das Holzhochhaus "Hoho" in der Seestadt Aspern benötigt. Schon bald sollen die ersten Mieter einziehen.

Innenarbeiten im "Hoho" laufen auf Hochtouren

Der "Hoho" genannte Holzriese mit 24 Geschoßen, in dem auch Betonelemente verbaut sind, befindet sich in unmittelbarer Nähe zur U2-Station Seestadt. Mit seinen 84 Metern war das Projekt vormals das welthöchste Holzhaus der Welt. Diesen Titel habe man inzwischen an ein Vorhaben in der Nähe von Oslo abgeben müssen, das 85,5 Meter messen wird, räumte die Sprecherin ein. Jetzt sei man eben das weltgrößte derartige Gebäude.