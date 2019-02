Mit Holz hoch hinaus: Das HoHo in der Seestadt Aspern Wien

Die Seestadt wächst immer weiter. Derzeit wird an einem 19-stöckigem Holzhochhaus, kurz gesagt HOHO, gearbeitet. In wenigen Monaten ziehen die ersten Mieter ein.

Über 80 Meter wird der neue Bau in der Seestadt in die Höhe ragen. Das HOHO bietet 19 Stockwerke, wird von Fichtenholz dominiert und hat einen Betonkern. 25.000 m2 Brutto-Nutzfläche wird das Gebäude bieten und die ersten Mieter sind bereits fixiert. Ein Fitnesscenter wird sich im Hochhaus in der Seestadt einmieten.