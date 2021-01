Eishockey: Österreich-Cup coronabedingt abgesagt

Der Eishockey-Österreich-Cup wurde coronabedingt abgesagt. Er hätte im Februar in Klagenfurt stattfindne sollen.

Der heimische Eishockey-Verband (ÖEHV) hat in Abstimmung mit der ICE-Liga den in der Länderspielpause im Februar in Klagenfurt angesetzt gewesenen Österreich-Cup abgesagt. Die Entscheidung sei angesichts der weiterhin hohen Covid-19-Infektionszahlen in Österreich, des verlängerten Lockdowns und der sich ausbreitenden Virusmutationen gefasst worden, so der ÖEHV am Dienstag.