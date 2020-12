Wer am 31. Dezember 2020 noch etwas einkaufen muss, hat noch in vielen Geschäften die Möglichkeit dazu - wie lange, lesen Sie hier

Einkaufen am 31. Dezember 2020 in Wien: Öffnungszeiten der Geschäfte

Ob Lebensmittel, Sekt oder Glücksbringer: Wer für Silvester einkaufen muss, hat am 31. Dezember 2020 noch genügend Zeit dazu. VIENNA.AT hat alle Infos zu den Öffnungszeiten der Supermärkte und Co.

Der 31. Dezember 2020 fällt auf einen Donnerstag. Wer für Silvester in Wien mitten im Lockdown etwas einkaufen muss, hat auch in letzter Minute noch Gelegenheit, alles Nötige für die Silvester-Feierlichkeiten zu besorgen. Wohlgemerkt mit zahlreichen Einschränkungen - außer den üblichen Ausnahmen wie Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien dürfen Geschäfte ja bis zum 18. Jänner nicht mehr aufmachen.

Einkaufen am 31. Dezember 2020: Öffnungszeiten der Supermärkte und Drogerien

Der Countdown zum Jahreswechsel läuft - und bekanntlich hat man ja oftmals noch in letzter Minute allerhand zu besorgen. Wo und wie lange Sie am 31. Dezember 2020 noch Sekt, Knabbersachen, Glücksbringer und Co. einkaufen können, lesen Sie hier auf einen Blick.

Billa: 06:30 bis 17:00 Uhr

Hofer: 07:40 bis 15:00 Uhr (wann in der Früh geöffnet wird, variiert -hier geht es zum Filialfinder)

Lidl: 07:15/07:40 – 15:00 Uhr

Merkur: 06:30 bis 17:00 Uhr



Penny: 07:30/07:40 Uhr – 15:00 Uhr

Spar, Eurospar und Interspar: 6:30 Uhr bis 16:00 Uhr

ausgenommen:

SPAR City Filiale Wollzeile (geschlossen)

SPAR City Filiale AKH (6:00 – 15:00 Uhr)

Bipa: 08:00 bis 15:00 Uhr

dm: 8:00 bis 13:00 Uhr, diese Kernöffnungszeiten variieren je nach Standort und können online wochenaktuell eingesehen werden – hier geht es zum Filialfinder



Müller: 09:00 bis 13:00 Uhr, je nach Standort – hier geht es zum Filialfinder

Handel schließt bis 18. Jänner 2021: Einkaufszentren geschlossen

Normalerweise würden wir Ihnen an dieser Stelle die Öffnungszeiten der Einkaufszentren am 31. Dezember 2020 nennen - doch aufgrund des Lockdowns dürfen ja nur Lebensmittelhandel, Drogerien und Co. bis zum 18. Jänner regulären Betrieb haben. Alle aktuellen Regelungen, die im dritten Lockdown gelten, finden Sie hier.

Auch die Wiener Öffis haben die ganze Nacht hindurch Silvesterbetrieb – alle Infos dazu folgen in Kürze. Achtung: Einzelne Bus-Linien sind in der Silvesternacht eingestellt.