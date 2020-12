Nehammer zum Lockdown: "Es gibt keine Silvesterparty"

Ab 26. Dezember 2020 ist Österreich wieder im Lockdown - dazu gehören auch Ausgangsbeschränkungen, die 24 Stunden gelten. Laut Innenminister Nehammer wird es auch zum Jahreswechsel keine Ausnahme geben: "Es gibt keine Silvesterparty", verkündete er in der Regierungs-Pressekonferenz am Freitagabend.

Der Jahreswechsel 2020/21 wird ohne Neujahrsparty auskommen müssen. "Zu Silvester gibt es keine Ausnahmeregelungen", kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an.

Lockdown-Regel: Maximal eine Einzelperson aus einem anderen Haushalt bei Privatbesuchen erlaubt

Ausgangsbeschränkungen gelten auch zu Silvester

Kurz begründete die Ausweitung der Ausgangsbeschränkungen auf Silvester damit, die "negative Wucht" einer Ansteckungswelle vermeiden zu wollen. "Es gibt keine Silvesterparty zum Jahreswechsel", betonte auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Die Verwendung pyrotechnischer Artikel der Kategorie F2, also auch Raketen, Knallfrösche oder Blitzknallkörper im Ortsgebiet ist generell verboten. Ausnahmeregelungen für private Feuerwerke könnten die Bürgermeister erteilen, sollten das heuer aus Nehammers Sicht aber nicht tun. Hier sei man auch in Absprache mit dem Gemeindebund, sagte der Innenminister.

Kontaktpersonen-Beschränkung ab dem 26. Dezember wieder in Kraft

"Regionale" Lockdowns in Zukunft geplant

Am Freitag gab es in Österreich bereits 297.424 Personen, die seit Beginn der Coronaviruspandemie eine Covid-19-Infektion nachweislich überstanden haben und als Genesen gelten. Sie sollen von der Nachweispflicht von Antigentests für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgenommen werden, kündigte Anschober bei der Pressekonferenz an, ohne genaue Details zu nennen. Für welchen Zeithorizont sie von der Nachweispflicht befreit werden sollen, müsse erst von den Fachexperten definiert werden, sagte der Gesundheitsminister. Denn wie lange eine Immunisierung nach einer Erkrankung nachweisbar ist, sei unterschiedlich. Die zeitliche Definition werde jedenfalls nach internationalem Standards erfolgen.