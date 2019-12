Einkaufen am 31. Dezember 2019 in Wien: Öffnungszeiten der Geschäfte

Ob Lebensmittel, Sekt oder Glücksbringer: Wer für Silvester einkaufen muss, hat am 31. Dezember 2019 noch genügend Zeit dazu. VIENNA.AT hat alle Infos zu den Öffnungszeiten der Supermärkte, Einkaufszentren und Co.

Der 31. Dezember 2019 fällt auf einen Dienstag - und heuer kann man zu Silvester in Wien länger einkaufen als je zuvor. Müssen Sie für die Party-Nacht des Jahres noch das eine oder andere einkaufen, haben Sie auch in letzter Minute noch Gelegenheit, alles Nötige für die Silvester-Feierlichkeiten zu besorgen.

Der Countdown zum Jahreswechsel läuft - und für ein gelungenes Fest hat man bekanntlich oftmals noch in letzter Minute allerhand zu besorgen. Wo und wie lange Sie am 31. Dezember 2019 noch Sekt, Knabbersachen, Glücksbringer oder ein Bleigieß-Set einkaufen können, lesen Sie hier auf einen Blick.

Einkaufen am 31. Dezember 2019: Öffnungszeiten der Supermärkte und Drogerien

Ausgenommen folgende Filialen: Flughafen Wien bei Check In 1 (5:00 bis 17:00 Uhr) Flughafen Außengelände (6:30 bis 17:00 Uhr) Herrnhuterhaus/Neuer Markt 17 (8:00 bis 17:00 Uhr) Praterstern (6:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

Hofer : 07:40 bis 17:00 Uhr (wann in der Früh geöffnet wird, variiert - hier geht es zum Filialfinder )

Außerdem haben nachstehende SPAR Filialen am 31.12. bis 17:00 geöffnet:

dm: 08:00 bis mindestens 13:00 Uhr, teils länger. Die Öffnungszeiten am 31.12. variieren in den Wiener Filialen je nach Standort – hier geht es zum Filialfinder für Details



Folgende dm-Filialen haben am längsten geöffnet (bis 17:00 Uhr):