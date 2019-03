Eine Stunde vor: Zeit-Umstellung auf Sommerzeit am Sonntag, 31. März 2019

Am Sonntag, 31. März, wird wieder die Uhr eine Stunde auf die Sommerzeit vorgestellt. Möglicherweise das drittletzte Mal, dass es noch eine Zeitumstellung in Österreich gibt.

Möglicherweise zum drittletzten Mal werden die Uhren in Europa am Sonntag um 2.00 Uhr eine Stunde vor auf Sommerzeit gestellt. Das Europaparlament stimmt am Dienstag in Straßburg über eine Abschaffung der Zeitumstellung ab 2021 ab. Nach dem Parlamentsplenum müssten noch die EU-Staaten zustimmen, damit der halbjährliche Wechsel zwischen Normal- und Sommerzeit Geschichte wird.

In der gesamten EU wird seit 1996 am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht – und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.