Ehefrau in Amstetten erstochen: Antrag auf Einweisung eingebracht

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat im Fall des 37-Jährigen, der seine 40 Jahre alte Ehefrau Anfang Jänner in Amstetten mit zahlreichen Messerstichen getötet haben soll, einen Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingebracht. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest, bestätigte Sprecher Leopold Bien am Dienstag einen Bericht der Tageszeitung "Heute".