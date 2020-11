Druck auf Kreditkunden steigt: Moratorien laufen aus

Die Stundungen von Krediten läuft langsam aus, warnt die Oesterreichische Nationalbank. Banken sollen sich darauf gefasst machen, 2021 auch mehr Insolvenzen abwickeln zu müssen.

Die Banken müssen sich darauf vorbereiten, dass Stützungsmaßnahmen von Regierung und Aufsicht - auch die in der Coronakrise forcierten Kreditmoratorien - auslaufen. Dann steigt der Druck auf Kreditkunden. Auch die Nationalbank erwartet 2021 zunehmende Insolvenzen, was die Kreditqualität in den Bankbilanzen merklich verschlechtern werde. Die Geldhäuser begannen bereits, mehr Geld für Risikokredite zurückzulegen, was im ersten Halbjahr 2020 schon Gewinne einbrechen ließ.