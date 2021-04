Dreifachmord in Kottingbrunn: Lebenslange Haft bestätigt

Ein 32-Jähriger wurde nach einem Dreifachmord zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Strafberufung wurde zurückgewiesen.

Es bleibt bei lebenslanger Haft für den Mann, der am 27. Oktober 2019 in Kottingbrunn (Bezirk Baden) seine Ehefrau erstochen und im Anschluss die gemeinsamen Kinder - eine zweijährige Tochter und einen elf Monate alten Buben - umgebracht hat. Nachdem der Oberste Gerichtshof (OGH) den Schuldspruch wegen Dreifachmordes bestätigt hatte, wies - wie erst jetzt bekannt wurde - das Wiener Oberlandesgericht (OLG) bereits am 8. April die Strafberufung des 32-Jährigen zurück.