Doskozil (SPÖ) wird im Burgenland alleine regieren

Burgenlands Hauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) legte sich am Sonntag in der "ZiB 2" bereits fest: Die SPÖ mit ihrer wiedergewonnene Absoluten wird alle Regierungsposten selbst übernehmen.

Inhaltliche Arbeitsübereinkommen vorstellbar

Vorstellbar sind für Doskozil allerdings inhaltliche Arbeitsübereinkommen in verschiedenen Themenbereichen. Als "Koalition light" will er das jedoch nicht bezeichnet haben: "Eine absolute Mehrheit ist eine absolute Mehrheit", bekräftigte er, dass er nicht daran denkt, eine andere Partei in die Landesregierung zu holen.