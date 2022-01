Doppelinfektion mit Grippe und Corona "nichts besonderes"

In einigen Ländern kam es nun zur gleichzeitigen Infektion mit Corona und Grippe. Ein deutscher Experte ist davon allerdings nicht überrascht. "Solche Fälle müssen irgendwann mal auftreten.

Fälle in Israel, Spanien und Brasilien

In Israel wurde bei einer Schwangeren eine Doppelerkrankung festgestellt. Es handle sich um eine ungeimpfte Frau um die 30, die vergangene Woche ihr Baby zur Welt gebracht habe, bestätigte eine Sprecherin des Beilinson-Krankenhauses bei Tel Aviv am Dienstag.

Sie sei am Donnerstag mit dem Säugling in gutem Zustand entlassen worden. Auch in Spanien gibt es einige bestätigte Fälle, Berichten zufolge auch in Brasilien und in den USA.