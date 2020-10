Donaustadt - Ernst Nevrivy im Interview: "Wir sind der lebenswerteste Bezirk in ganz Wien"

Im Zuge der Wien-Wahl 2020 bat VIENNA.at die Bezirksvorsteher zum Interview. Ernst Nevrivy, Bezirkschef von der Donaustadt (SPÖ), sprach über Herausforderungen, Projekte für die Zukunft und Ziele für die Wien-Wahl.

Ernst Nevrivy ist seit 2014 Bezirksvorsteher der Wiener Donaustadt. VIENNA.at bat den Bezirkschef im Zuge der Wien-Wahl zum Gespräch und wollte genaueres über den Bezirk wissen. Unter anderem ging es darum, was den Bezirk zum lebenswertesten Bezirk in Wien macht.

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (Wien-Donaustadt) im Interview

Die Donaustadt ist der am schnellsten wachsende Bezirk in Wien - "4.000 neue Bewohner" kommen jährlich dazu, so Bezirksvorsteher Nevrivy. Das bringt viele Herausforderungen mit sich. Es muss genügend geförderter Wohnraum, ein gutes Verkehrsnetz, sowie Schulen und Kindergärten zur Verfügung stehen, um auch künftig der beliebteste Bezirk zu bleiben.